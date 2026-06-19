K3-zangeres Kathleen Aerts beleeft 'langste verjaardag ooit'

Kathleen Aerts heeft donderdag haar "langste verjaardag ooit" beleefd. De voormalig K3-zangeres blikt op Instagram terug op haar 48e verjaardag, die ze doorbracht in Mexico en de Verenigde Staten. "Joepie! Langste verjaardag ooit!", schrijft Aerts, doelend op verschillende tijdzones.

"Ik werd wakker in Mexico met verjaardagswensen uit (België, Nederland, Spanje, en Zuid-Afrika) en sloot mijn dag af in Los Angeles. Dankzij 3 tijdzones heb ik mijn verjaardag iets langer kunnen vieren dan eigenlijk toegestaan." Verder bedankt ze haar volgers voor de "massale lieve berichtjes en wensen". Aerts deelt daarbij een fotoserie waarop onder meer te zien is hoe ze met haar man Steef een voetbalwedstrijd bijwoont. "Birthday night met 80.000 genodigden", schrijft ze gekscherend.

De Belgische zangeres, die eerder deze maand de reeks reünieconcerten van de K3-originals afsloot, deelde al eerder foto's van haar reis. Zo bezocht ze onder meer de openingswedstrijd van het WK, die werd gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika, het land waar ze met haar gezin woont.