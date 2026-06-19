Sydney Sweeney feliciteert 'zeldzame goede man' Scooter Braun

Sydney Sweeney is nog altijd erg gelukkig met haar vriend Scooter Braun. De Euphoria-actrice feliciteerde haar partner op Instagram met zijn 45e verjaardag. Ze omschreef Braun als iemand die je maar eens in je leven tegenkomt.

"De gelukkigste verjaardag voor de man met het grootste hart dat ik ken", schreef de 28-jarige Sweeney bij een foto met haar vriend. "Bedankt voor alle dansen in de woonkamer en dat je me weer laat lachen. Een goede man is zeldzaam. Een man als jij vind je maar één keer in je leven", aldus de actrice.

Sweeney en Braun werden al sinds vorig jaar aan elkaar gelinkt, in april maakten ze hun relatie officieel bekend. Sweeney was eerder verloofd met Jonathan Davino, Braun was in het verleden getrouwd met Yael Cohen met wie hij drie kinderen heeft.