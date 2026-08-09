K3-zangeres Klaasje Meijer kreeg zaterdagavond tijdens het optreden van de groep op de Zulzeekse Feesten in het Belgische Kluisbergen een schoen tegen haar hoofd gegooid. Dit gebeurde nadat iemand anders uit het publiek al haar sneaker op het podium had gegooid, die de zangeressen alle drie signeerden.

Op social media is te zien hoe de Nederlandse zangeres, die invalt voor haar zwangere Vlaamse collega Marthe De Pillecyn, door het schoeisel wordt geraakt. Meijer kwam er ogenschijnlijk zonder kleerscheuren vanaf en kon er zelfs de humor wel van inzien. "Wie was dat? Uit de tent", zei ze eerst op dreigende toon, om er lachend "nee, grapje" aan toe te voegen. "Die schoen krijg je dus niet meer terug", besloot ze lachend.

Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws kwam de schoen die als eerste richting de meidengroep werd gegooid van de 18-jarige Emmelien De Jonghe. Zij ging met een door Meijer, Julia Boschman en Hanne Verbruggen gesigneerde sneaker terug naar huis.