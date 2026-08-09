ZWOLLE (ANP) - Marc ter Stegen debuteert voor Ajax in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Trainer Míchel Sánchez vertelde donderdag dat de van FC Barcelona gehuurde doelman nog een aantal trainingen nodig had voor een basisplaats. De Spanjaard heeft echter toch besloten om de Duitser op te stellen.

Caio Henrique heeft ook een basisplaats. De linksback krijgt de voorkeur boven Owen Wijndal. Youri Baas, Aaron Bouwman en Lucas Rosa zijn de andere verdedigers van Ajax.

Youri Regeer, Oscar Gloukh en Davy Klaassen vormen het middenveld van de club uit Amsterdam. Mika Godts, Steven Berghuis en Kasper Dolberg zijn de aanvallers van Ajax.

Aanwinsten Daley Blind, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Julian Brandt zitten op de bank als het duel om 14.30 uur begint.