De kaartverkoop voor Phantom of the Opera begint op 9 oktober, heeft de producent vrijdag bekendgemaakt. De musical keert eind februari 2028 terug naar Nederland na meer dan dertig jaar afwezigheid en is te zien in het Nieuwe Luxor in Rotterdam.

De musical was van 1993 tot 1996 te zien in het Circustheater in Scheveningen met Henk Poort in de hoofdrol. De originele musical van Andrew Lloyd Webber stamt uit 1986 en groeide uit tot een iconische voorstelling. Op dezelfde dag waarop de Nederlandse kaartverkoop start, viert de iconische musical zijn 40e verjaardag op West End.

Wereldwijd zagen al 160 miljoen mensen het stuk, dat gebaseerd is op de roman Le Fantôme de l'Opéra van Gaston Leroux uit 1910. Het verhaal gaat over Christine Daaé, een jonge sopraan wiens buitengewone stem een gemaskerde figuur betovert die bekendstaat als The Phantom. Het 'spook' leeft in de catacomben van het Parijse operahuis en zaait angst onder iedereen die er woont en werkt.