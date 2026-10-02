LONDEN (ANP) - De Engelse voetbalbond (FA) stelt dat de bevindingen van een onafhankelijke commissie dat Manchester City de financiële regels heeft overtreden "aanzienlijke gevolgen hebben voor de integriteit van de sport". De topclub uit Manchester werd deze week schuldig bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League in de seizoenen 2009/10 tot en met 2017/18.

"We bestuderen zorgvuldig de uitspraak en de gevolgen daarvan, en zullen waar nodig actie ondernemen", schreef de FA in een korte verklaring op de eigen website. "Aangezien de procedure tussen de Premier League en Manchester City nog loopt, zijn we op dit moment niet van plan verder commentaar te geven. We zullen de ontwikkelingen echter nauwlettend blijven volgen."

Het is nog niet bekend welke straf Manchester City krijgt. De club heeft ontkend iets verkeerd te hebben gedaan en gaat waarschijnlijk in beroep.