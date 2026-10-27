Kaartverkoop The Hunger Games-film woensdag van start

De kaartverkoop voor de langverwachte film The Hunger Games: Sunrise on the Reaping gaat woensdag wereldwijd van start. Vanaf 14.00 uur Nederlandse tijd kunnen fans overal ter wereld tegelijkertijd tickets kopen. Dat heeft filmdistributeur Dutch FilmWorks dinsdag bekendgemaakt.

De zesde film uit de reeks gaat op 18 november in Nederland in voorpremière. De officiële release volgt een dag later. Sunrise on the Reaping is een vervolg op The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes uit 2023. De aankomende film speelt zich 24 jaar voor de originele Hunger Games-trilogie af.

Onder anderen McKenna Grace, Joseph Zada, Kieran Culkin, Jesse Plemons, Elle Fanning en Ralph Fiennes maken deel uit van de cast. Jennifer Lawrence en Josh Hutcherson, die in de eerdere films in de hoofdrollen te zien waren, keren terug als Katniss Everdeen en Peeta Mellark.

The Hunger Games is gebaseerd op een boekenserie over een dystopische toekomst waarin jongeren het tegen elkaar opnemen in een dodelijke arena.