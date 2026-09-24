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Kacey Musgraves brengt Dolly Parton-eerbetoon tijdens VMA's

24 sep , 3:08Entertainment
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Kacey Musgraves brengt zondag tijdens de uitreiking van de MTV Video Music Awards een ode aan de onlangs overleden Dolly Parton. De countryzangeres is een van de artiesten die optreedt, heeft MTV woensdag bekendgemaakt.
Voor Musgraves wordt het haar eerste VMA-optreden in vijf jaar. Ze maakt ook kans om in de prijzen te vallen: in totaal is Musgraves drie keer genomineerd.
Parton overleed eind augustus op 80-jarige leeftijd. Musgraves bracht recent ook al een eerbetoon aan de zangeres tijdens een eigen optreden in Boston. Ze zong toen het nummer Here You Come Again van Parton.
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