Groningse gedeputeerde verheugd met komst WK wielrennen in 2034

GRONINGEN (ANP) - De Groningse gedeputeerde die over sport gaat, Marian van Dijken (BBB), is heel blij dat de wereldkampioenschappen wielrennen naar Groningen en Drenthe komen. Het liefst had ze die in 2032 hier willen zien, maar 2034 is wat haar betreft ook goed, reageerde ze. "Als het maar komt, zodat tientallen miljoenen televisiekijkers kunnen zien wat de noordelijke provincies voor moois te bieden hebben." Er komen ook altijd veel bezoekers op af.

Het is de bedoeling dat het parcours door alle gemeenten in de twee provincies loopt. Voor het evenement is vanuit het Groningse herstelprogramma Nij Begun 20 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het fonds, dat is gevuld met Rijksgeld ter compensatie van de aardbevingsschade, ziet ook een unieke kans om het noorden van Nederland internationaal onder de aandacht te brengen.

Eigenaar Thijs Rondhuis van wielerorganisatie Courage Events benadrukt dat het geld niet komt uit het schadeherstelfonds, maar uit budget om de regio economisch vooruit te helpen. "Wij willen aan de 250 miljoen tv-kijkers laten zien hoe gaaf Groningen is, om zo de vrijetijdseconomie en het toerisme aan te jagen. Dit is bedoeld om Groningers weer trots te laten worden."

Daar sluit de Groningse burgemeester Roelien Kamminga zich bij aan. "Een hele generatie Groningers is opgegroeid met vooral de aardbevingen en de negatieve aandacht in hun hoofd. Mijn droom is dat er weer allemaal trotse jonge Groningers komen, die zeggen: 'Kijk hoe mooi mijn provincie is en kijk wat wij hier kunnen.' Dat zij met dat gevoel de rest van hun leven ingaan."

Juist wielrennen is daarvoor geschikt, zei Kamminga na de toewijzing in het Canadese Montreal. "Wielrennen is heel laagdrempelig. Je hoeft geen kaartjes te kopen en het komt door je eigen dorp. Bovendien zijn we een fietsland en zit het in ons DNA, zeker ook in het noorden. Dus het kan niet veel passender dan dit."