Kaia Gerber vindt het lastig dat ze regelmatig met haar moeder en voormalig topmodel Cindy Crawford wordt vergeleken. De 24-jarige Gerber, die eveneens modellenwerk doet en daarnaast ook acteert, liet in een interview met Vogue weten "enorm jaloers" te zijn op het figuur van haar moeder.

"We zitten duidelijk in een periode waarin mensen heel, heel, heel dun zijn", aldus het model. Ze benadrukt dat ze zelf liever was geboren "met billen en borsten". "Als iemand die het grootste deel van mijn leven dun is geweest, word ik altijd vergeleken met mijn moeder. Zo van: Wat is er mis met Kaia?"

In het gesprek met het modeblad liet Gerber ook weten dat ze in het verleden heeft gekampt met een eetstoornis. "Mensen hebben altijd commentaar geleverd op mijn lichaam, wat moeilijk is omdat ik zelf niet altijd bereid ben om commentaar te geven over mijn eigen lichaam."

Volgens de dochter van Crawford en Rande Gerber beïnvloedden de opmerkingen over haar lichaam haar ook op mentaal vlak. "Mensen zeggen dingen als: 'Je ziet er vreselijk uit,' en dat geeft je niet bepaald het gevoel van: O, prima. Ik ga even van deze psychische problemen afkomen. Negativiteit heeft nog nooit iemands leven gered." aldus Gerber, die binnenkort te zien is in de serie The Shards.