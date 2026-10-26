Kaj Gorgels hekelt terugzetten van 'pleurisklok'

Kaj Gorgels heeft zijn ongenoegen geuit over de ingang van de wintertijd. De presentator heeft het over "complete ontregeling". "Zullen wij nou even met z'n allen afspreken dat we die pleurisklok gewoon laten staan? Dat vind ik toch wel zo'n ongelofelijk domme twist in de geschiedenis van de mensheid", stelt Gorgels maandag in een video op Instagram.

Gorgels spreekt onder meer over het ritme van zijn jonge kinderen, die door het terugzetten van de klok veel eerder wakker zijn. "Zit je vanaf 05.30 uur in die woonkamer", foetert de komiek verder, nadat de klok afgelopen weekend een uur werd teruggezet.

Marieke Elsinga deelt een soortgelijke boodschap op Instagram. "Wanneer schaffen we die zomer- en wintertijd ook alweer af?", schrijft ze bij een foto waarop haar kinderen al vroeg voor de tv zitten.