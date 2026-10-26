Ruim 3000 ontheemden na Israëlische operatie in Palestijns Hebron

HEBRON (ANP/AFP) - Israël heeft inmiddels meer dan 3000 Palestijnen verdreven uit Hebron, meldt het stadsbestuur. De Israëlische krijgsmacht (IDF) begon vrijdag met een omvangrijke operatie in Hebron, de grootste stad op de bezette Westelijke Jordaanoever.

Zaterdag meldde de IDF al bijna 2000 mensen te hebben verdreven uit Hebron. Volgens het stadsbestuur is dat aantal nu opgelopen tot 3189 mensen, onder wie tweehonderd kleuters.

De operatie volgt op een schietpartij bij een checkpoint in Hebron. Daar openden twee Palestijnen het vuur op Israëlische troepen. Twee militairen en de Palestijnse schutters kwamen om.

Premier Benjamin Netanyahu kondigde direct aan de Westelijke Jordaanoever voor de veiligheid af te sluiten. Ook dinsdag, als er verkiezingen zijn voor het Israëlische parlement, zal dat het geval zijn.