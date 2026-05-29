Kaj Gorgels voor de tweede keer vader geworden

Kaj Gorgels en Jessie Jazz Vuijk hebben onlangs hun tweede zoon verwelkomd. Het jongetje werd vorige week geboren en draagt de naam Xandro Rio, maken zijn ouders vrijdag bekend op Instagram.

"Eerste week met onze gouden jongen Xandro Rio", schrijft het stel onder een reeks foto's en video's. Het bericht bevat onder meer beelden van de bevalling en een blauwe taart waarop de geboortedatum te zien is.

Vuijk zit naar eigen zeggen nog in een "babybubbel" en spreekt van "een intense week". Het model kreeg te maken met "heel veel naweeën en borstontsteking". Ze voegt eraan toe zich sinds vrijdag "stukken beter" te voelen.

Gorgels en Vuijk werden in 2023 voor het eerst ouders van zoon Xavier, die eveneens op de Instagram-beelden te zien is met zijn pasgeboren broertje. Het gezin woont op het Spaanse eiland Ibiza.