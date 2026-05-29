Letizia waarschuwt jongeren voor gevaren van roken

De Spaanse koningin Letizia heeft in een videoboodschap gewaarschuwd voor de gevaren van roken. Dat deed de koningin in aanloop naar de Werelddag zonder Tabak, waarmee de Wereldgezondheidsorganisatie WHO aandacht vraagt voor de risico's van roken.

"Ik weet niet of er iemand is die niet weet dat roken dodelijk is", zegt Letizia in de video. Dit jaar wilde de vrouw van koning Felipe echter niet de focus leggen op traditionele sigaretten, maar ook op andere producten als vapes. "Het is voor iedereen duidelijk dat deze producten niet onschuldig zijn, en dat geeft de industrie ook toe." Ook stelde ze dat kinderen en jongeren kwetsbaar zijn omdat zij minder goed de risico's kunnen inschatten.

Letizia pleitte er dan ook voor dat 'gezondheidsgeletterdheid' en preventieve educatie de oplossing zijn. "Investeren in preventie zal altijd goed zijn, niet alleen in puur economische termen, maar vooral in termen van gezondheid."

Letizia is al jaren erevoorzitter van de Asociación Española contra el Cáncer (Spaanse Vereniging tegen Kanker).