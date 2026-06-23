Kamer snapt niet waarom aantal lokale omroepen al vastligt in wet

De Tweede Kamer snapt niet goed waarom van tevoren al is vastgelegd hoeveel lokale omroepen er nog mogen overblijven na een hervorming. Dinsdagavond debatteert de Kamer over een wetswijziging die de lokale omroepen moet versterken. Onderdeel daarvan is dat het aantal lokale omroepen wordt teruggebracht van ruim tweehonderd lokale omroepen naar tachtig streekomroepen.

"Nederland groeit, gemeenten groeien en fuseren. Waarom zo'n harde grens?", zei Erik van der Maas (VVD). Ook Mohammed Mohandis (PRO) wees op die constante verandering en stelde dat alle flexibiliteit verdwijnt door een wettelijk getal vast te leggen. "Waarom tachtig? Waar komt het getal vandaan?", vroeg Martin Bosma (PVV) zich af. Caroline van der Plas (BBB) gaf aan dat ze "nog steeds geen overtuigend antwoord" had gehoord op de vraag waarom het er tachtig moeten worden en benadrukte dat het om een onomkeerbaar proces gaat.

Minister Rianne Letschert (OCW, D66) houdt vast aan tachtig en benadrukt dat het aantal vanuit de sector zelf komt. Wel kan ze zich vinden in een voorstel van Mohandis en Don Ceder (CU) om via een aanvulling op de wet te regelen dat elke tien jaar opnieuw kan worden gekeken naar de aantallen, zonder dat daar een wetswijziging voor nodig is.

Ook maken verschillende fracties zich zorgen over verlies van lokale binding als er minder lokale omroepen zijn. Onder meer Harmen Krul (CDA) vroeg zich af hoe ervoor wordt gezorgd dat er niet minder aandacht komt voor dorpskernen en kleinere gemeenten. Letschert benadrukte dat er harde eisen zitten aan de beleidsplannen van de lokale omroepen en dat ze moeten aantonen dat ze het volledige gebied bedienen.