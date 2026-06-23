Elisabeth maakt debuut tijdens staatsbanket met Japanse keizer

Prinses Elisabeth van België is dinsdagavond voor het eerst aangeschoven tijdens een staatsbanket. De oudste dochter van koning Filip en koningin Mathilde dineert in het Kasteel van Laken met de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako, die in België zijn voor een staatsbezoek. Op beelden is te zien dat Elisabeth een donkerblauwe galajurk draagt. Verder heeft de 24-jarige prinses gekozen voor het Lauwerkrans-diadeem van haar moeder, meldt koningshuisverslaggever Josine Droogendijk op haar website Modekoningin Máxima.

Het is niet de eerste keer dat Elisabeth een tiara draagt. Ze droeg onder meer een diadeem naar de verjaardag van de Noorse prinses Ingrid Alexandra in 2022 en tijdens het huwelijk van de Jordaanse kroonprins Hussein en prinses Rajwa in 2023. Haar moeder, koningin Mathilde, draagt dinsdag het Diadeem der Negen Provinciën. Daarnaast heeft de vrouw van koning Filip volgens Droogendijk gekozen voor een nieuwe japon van Armani Privé.

Ook de drie andere kinderen van het Belgische koningspaar, Gabriël, Emmanuel en Eléonore, zijn dinsdag voor het eerst bij een staatsbanket. Laatstgenoemde draagt voor het eerst een tiara, die vermoedelijk nieuw is. Verder schuiven ook prinses Astrid, de zus van koning Filip, en haar echtgenoot prins Lorenz aan tijdens het diner.

Het keizerspaar kwam zaterdag aan op de luchthaven in Brussel, waar zij werden ontvangen door prinses Elisabeth. Naruhito en Masako reisden toen naar het koninklijk kasteel van Ciergnon, waar zondag een foto werd gemaakt met het Belgische koningspaar en hun vier kinderen. Dinsdagochtend ging het staatsbezoek pas officieel van start.

De Japanse keizer en keizerin waren vorige week op staatsbezoek bij koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Op de eerste dag vond een staatsbanket plaats, waar prinses Ariane haar debuut maakte.