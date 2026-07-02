Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft donderdag ingestemd met een hervorming die ervoor moet zorgen dat lokale omroepen sterker worden. Onder meer het terugbrengen van ruim tweehonderd lokale omroepen naar tachtig streekomroepen moet daaraan bijdragen.

Tijdens een debat over de wet waren verschillende partijen kritisch op het statische getal van tachtig en vroegen zich af of meer flexibiliteit niet geboden was. Via een voorstel van Mohammed Mohandis (PRO) en Don Ceder (CU) is nu geregeld dat elke tien jaar opnieuw kan worden gekeken naar de aantallen, zonder dat daar een wetswijziging voor nodig is.

Als de wet ook door de Eerste Kamer komt, zijn er vanaf begin 2028 nog maximaal tachtig streekomroepen toegestaan. De wet regelt ook dat de financiering van de omroepen verschuift naar het Rijk. Momenteel gebeurt dat vanuit gemeenten.