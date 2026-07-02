DEN HAAG (ANP) - Draagvlak in de regio "weegt zwaar" voor het kabinet bij de keuze waar twee nieuwe kerncentrales worden gebouwd. Dat benadrukte staatssecretaris Jo-Annes de Bat (Klimaat en Groene Groei, CDA) in een debat in de Tweede Kamer. Technisch gezien is de Eemshaven in Groningen de beste plek, maar het verzet onder bewoners en lokale bestuurders is daar groot.

Netbeheerder TenneT wees in een recent rapport drie overgebleven locaties aan waar kerncentrales kunnen komen, waarvan twee in de Eemshaven. Dat gebied in Groningen is ook nog eens de meest geschikte plek, omdat daar minder problemen - en kosten - komen kijken bij het aansluiten van de nieuwe centrales op het elektriciteitsnet.

Veel partijen in de Kamer zijn geschrokken van die conclusie. Het vorige kabinet had juist beloofd dat de provincie Groningen, die nog kampt met de naweeën van de decennialange gaswinning, buiten schot zou blijven. Er zou alleen voor de vorm onderzoek worden gedaan naar de geschiktheid van het gebied, om de uiteindelijke keuze voor Zeeland juridisch goed genoeg te kunnen onderbouwen.