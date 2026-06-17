Kanker vastgesteld bij presentator Jeremy Clarkson

Er is kanker vastgesteld bij de Britse televisiepresentator Jeremy Clarkson. Dat maakte Clarkson bekend in een aflevering van zijn serie Clarkson's Farm op Amazon Prime. De 66-jarige presentator vertelde aan zijn collega's dat hij sinds mei weet dat hij kanker heeft.

De presentator beschreef de kanker als 'agressief' en dat deze in een vroeg stadium is gevonden. Volgens Britse media is Clarkson ook in het ziekenhuis te zien, waar hij zegt dat een deel van de behandeling niet goed is gegaan. "Als alles succesvol verloopt, zie ik jullie terug voor seizoen zes. En als dat niet zo is, dan niet. Zorg goed voor jezelf", zegt hij.

Clarkson werd vooral bekend als presentator van het autoprogramma Top Gear. Nadat hij bij de BBC werd ontslagen na een aanvaring met een producent, maakte hij op Amazon Prime met zijn collega's James May en Richard Hammond The Grand Tour. Clarkson's boerderijserie is sinds 2021 op de streamingdienst te zien.