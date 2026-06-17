Oostenrijk verslaat WK-debutant Jordanië moeizaam op het WK

SAN FRANCISCO (ANP) - Oostenrijk is moeizaam aan het wereldkampioenschap voetbal begonnen. Het elftal van bondscoach Ralf Rangnick, die vorige week zijn contract verlengde tot en met het Europees kampioenschap van 2028, won in de groepsfase met 3-1 van Jordanië. Voor Jordanië is het de eerste deelname aan de mondiale titelstrijd.

Oostenrijk nam na twintig minuten de leiding. Middenvelder Romano Schmid schoot de bal van afstand fraai in de rechterbovenhoek. Kort na rust maakte Ali Olwan gelijk. Oostenrijk, dat voor het eerst sinds 1998 aan het WK meedoet, won alsnog. Halverwege de tweede helft werd eerst nog een doelpunt van Marko Arnautović, oud-speler van FC Twente, afgekeurd wegens hands. Niet veel later werkte Yazan Al Arab, onder druk van Arnautović, de bal in eigen doel. Diep in blessuretijd benutte Arnautović zelf nog een strafschop: 3-1.