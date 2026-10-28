Kanshebber NS Publieksprijs stijgt 29 plekken in Bestseller 60

Het boek Narcis van Judith Fanto is deze week de grootste stijger in de Bestseller 60. De roman, die genomineerd is voor de NS Publieksprijs, stijgt deze week 29 plaatsen en bezet nu volgens boekenkoepel CPNB plek 25.

Narcis is, net als vorige week, de enige genomineerde voor de prijs in de lijst met bestverkochte boeken. Na de bekendmaking van de nominaties kende de verkoop van de andere titels die in de race zijn voor de prijs naar verluidt wel een opleving. Naast Narcis zijn dat Adem (Saskia van Noort), Alles voor de reis (Adriaan van Dis), De overbodigen (Herman Koch), Hoe overleef ik alles wat anders gaat dan gedacht? (Francine Oomen) en Kruistocht van een koningin (Simone van der Vlugt). De uitreiking van de NS Publieksprijs is op 12 november in de uitzending van EenVandaag op NPO 1.

De Bestseller 60 kent deze week overigens een nieuwe koploper. Dat is Dank voor stank van Dav Pilkey, die meteen bovenaan nieuw binnenkomt. Susan Smit komt met Terug naar Hildegard nieuw binnen op plek drie, achter Theo in Golden van Allen Levi. Dat boek stond vorige week nog op plek zes. In de top 10 staan verder nog drie nieuwkomers en een herintreder met Niets is wat het lijkt van Fred van Leer en Conny Schalke op plek tien.