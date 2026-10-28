Spaanse koningshuis leeft mee met slachtoffers treinongeval

Het Spaanse koningshuis heeft zijn zorgen geuit over het treinongeval in Spanje waarbij tientallen mensen om het leven zijn gekomen. "We zijn diep bedroefd en bezorgd over het treinongeluk in Urda", leest een boodschap van het Spaanse hof op X.

"Wij leven mee met de families en naasten van de omgekomen slachtoffers en betuigen onze oprechte steun aan de gewonden en anderen die door dit voorval zijn getroffen", vervolgt het bericht. Ook spreekt het koningshuis dank uit aan de hulpdiensten die actief zijn.

Woensdagochtend botsten twee treinen op elkaar nabij de plaats Urda. Volgens het regiobestuur van Castilië-La Mancha zijn zeker dertig mensen omgekomen, verschillende media meldden zeker 46 doden.