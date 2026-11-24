De organisatie achter de prestigieuze literatuurprijs Booker Prize heeft dinsdag de kandidaten voor de allereerste Children's Booker Prize onthuld. Op de shortlist staan vijf boeken, twee graphic novels en een geïllustreerde verzameling korte verhalen.

De lijst werd gekozen uit 89 inzendingen. Op de shortlist staan onder meer de graphic novel War van de succesvolle Ierse schrijver Eoin Colfer en The Rambler's Curse van Mikey Please, een Britse animatieregisseur die voor een Oscar werd genomineerd. Verder staan Tadpole Summer, The Worst Thing That Could Possibly Happen, The Night I Borrowed Time, The Teller of Tall Tales, Séamus Almost Famous en Hometown op de shortlist.

"Deze lijst zit, net als het leven zelf, vol verrassingen", aldus juryvoorzitter Frank Cottrell-Boyce. "Toen we aan dit avontuur begonnen, wisten we niet precies waar we naar op zoek waren. Maar we hielden onszelf één belofte voor: elk van de 'Grote Acht' op onze shortlist moest een boek zijn dat écht voor kinderen bedoeld is."

50.000 pond

Vorig jaar werd aangekondigd dat er een Booker Prize voor kinderboeken zou komen. De prijs is bedoeld voor de beste hedendaagse fictie voor kinderen van acht tot twaalf jaar oud.

Net als bij de 'gewone' Booker Prize krijgt elke schrijver op de shortlist 2500 pond en de winnaar een trofee en 50.000 pond. De winnaar wordt gekozen door een jury van zowel kinderen als volwassenen. De eerste winnaar van de Children's Booker Prize wordt op 2 februari bekendgemaakt. Eerder deze maand won M. John Harrison de Booker Prize met zijn roman The End of Everything.