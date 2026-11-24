DEN HAAG (ANP) - Schepen die aan de kade fossiele brandstof gebruiken om stroom op te wekken, veroorzaken in Nederland naar schatting jaarlijks 463 miljoen euro aan gezondheids- en klimaatschade. Dat blijkt uit een analyse van de Europese milieuorganisatie Transport & Environment (T&E). Zo'n driekwart van de schade, 350 miljoen euro, komt voor rekening van schepen in de Rotterdamse haven.

Van de honderd grootste Europese havens is de geschatte schade in Rotterdam het grootst. Daarna volgen Antwerpen, Marseille, Hamburg en Genua. Voor heel Europa raamt T&E de schade op 2,5 miljard euro per jaar.

De Europese regels voor het gebruik van stroom vanaf de kade, oftewel walstroom, gelden alleen voor container- en passagiersschepen. Ook voor die schepen zijn er uitzonderingen. Volgens T&E valt daardoor 77 procent van de geschatte gezondheids- en klimaatschade door aangemeerde schepen in Nederland buiten het bereik van de regels.