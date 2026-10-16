Karbonkel trekt 'fors meer' bezoekers naar museum Beeld & Geluid

De Karbonkel Experience in het Mediamuseum van Beeld & Geluid is in de eerste zes dagen na de opening bezocht door ruim 5000 bezoekers. Een woordvoerder van het museum laat aan het ANP weten dat dit aantal "fors meer" is dan zij gewend zijn, namelijk een verdubbeling van het bezoekersaantal vergeleken met dezelfde week vorig jaar, "waarbij het helpt dat het herfstvakantie is voor een deel van het land".

Het onder ogen komen van de enge tv-pop uit de jaren negentig maakt veel los bij bezoekers, stelt zegsman Dennis de Bruin van Beeld & Geluid. "We hebben een paar kinderen gehad die in tranen waren en gauw weg wilden na het zien van de pop, tot veel volwassenen die hun jeugdtrauma onder ogen wilden komen of laten zien aan hun kinderen." Hij hoorde echter ook dat bezoekers het mee vonden vallen om Karbonkel te zien, "zeker als hij niet beweegt en achter glas staat".

Voor een bezoekster van begin dertig had het zien van Karbonkel een herstellend effect, deelt De Bruin. "Ze had in haar kinderjaren een traumaatje opgelopen bij het kijken van Ik Mik Loreland en durfde eigenlijk niet de stap te zetten om bij de vitrine te komen waar de pop te zien is. Uiteindelijk nam ze toch de stap en heeft ze minutenlang de pop in zich opgenomen, om vervolgens te concluderen dat het 'helend' had gewerkt."

Karbonkel was te zien in de educatieve tv-serie Ik Mik Loreland, die van 1994 tot 1996 te zien was. De eenogige tv-pop maakte veel indruk op de jonge kijkers, omdat zij het monster eng vonden. Karbonkel stond de laatste jaren in het depot van Beeld & Geluid, waar er onlangs larven in zijn vulling waren gekropen. Na een opfrisbeurt is de pop sinds dinsdag 10 oktober voor het eerst voor publiek te zien. De Karbonkel Experience duurt nog tot en met 8 november.