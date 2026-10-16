China wil meer technologieën toevoegen aan lijst exportcontroles

BEIJING (ANP/RTR) - China wil veertig technologieën uit de sectoren kunstmatige intelligentie (AI), biogeneeskunde en zonne-energie toevoegen aan zijn lijst van technologieën waarvan de export verboden of aan beperkingen onderworpen is. Dat maakte het Chinese ministerie van Handel vrijdag bekend.

Tot 15 november kunnen bedrijven nog reageren op het voorgestelde herziene beleid voor de export van de technologieën. China voert wel alvast een tijdelijke regeling in waarbij voor de betreffende technologieën een registratie is vereist voordat de export kan plaatsvinden.

Het voorstel komt op een moment van toenemende concurrentie en politieke spanningen tussen China en de Verenigde Staten over de ontwikkeling van geavanceerde technologieën. Zo beperken de VS al langer de verkoop van geavanceerde AI-chips en apparatuur aan China om zijn technologische voorsprong te beschermen.

Het ministerie benadrukt dat de maatregel een routinematige stap is en niet gericht is tegen een specifiek land, regio of bedrijf.