Karen Gillan in nieuw seizoen Shrinking

Karen Gillan maakt haar opwachting in het nieuwe seizoen van de Apple TV-serie Shrinking. Volgens Variety krijgt de Schotse actrice een terugkerende rol in de aankomende vierde reeks.

De 38-jarige Gillan, bekend van films als Guardians of the Galaxy en Jumanji, voegt zich bij een cast die verder bestaat uit onder anderen Jason Segel, Harrison Ford, Christa Miller en Jessica Williams. Welke rol ze gaat spelen, is nog niet bekend.

Shrinking gaat over psycholoog Jimmy (Segel), die na het overlijden van zijn vrouw besluit om zijn cliënten te vertellen wat hij echt denkt. Ford speelt de rol van Paul, een collega van Jimmy, die lijdt aan de ziekte van Parkinson.