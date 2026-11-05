Katherine McNamara komt later deze maand naar Nederland voor de wintereditie van Heroes Dutch Comic Con. De Amerikaanse actrice is tijdens het weekend van 21 en 22 november in Utrecht van de partij, maakte de organisatie donderdag bekend.

De 30-jarige McNamara is onder meer bekend van haar rollen als Clary Fray in de serie Shadowhunters en als Mia Smoak uit de serie Arrow. Hierin speelde ze de dochter van Felicity Smoak, gespeeld door Emily Bett Rickards, die ook te gast is op het fanevent. McNamara kwam eerder voor de voorjaarseditie van 2019 ook al naar Nederland.

Naast McNamara en Rickards zijn onder anderen ook de Franse actrice Pom Klementieff (Guardians of the Galaxy), de Canadees Shawn Ashmore (X-Men) en de Nederlandse auteur Paul van Loon (De Griezelbus) aanwezig bij Heroes Dutch Comic Con.