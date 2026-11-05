Eerbetoon aan Paulien Cornelisse in finale De slimste mens

In de finale van De slimste mens wordt vrijdagavond nogmaals stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelisse. Presentator Herman van der Zandt zal de aflevering inleiden met een eerbetoon aan het overleden jurylid, bevestigt KRO-NCRV aan het ANP. Daarna volgt een compilatie van leuke, grappige en mooie uitspraken van de schrijfster en cabaretière.

Cornelisse overleed eind september op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Omdat de opnames van het programma al waren afgerond, was ze de afgelopen weken nog te zien als juryvoorzitter. In overleg met haar familie besloot KRO-NCRV het seizoen gewoon uit te zenden.

Ook aan het begin van de eerste aflevering na haar overlijden stond Van der Zandt stil bij haar dood. "Wij gaan haar hier ongelooflijk missen", zei hij destijds.