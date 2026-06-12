Kathleen Aerts is een kleine week na haar laatste optreden met de K3 Originals naar Mexico afgereisd voor het WK voetbal. Op Instagram deelde de zangeres beelden van zichzelf in het Mexico City Stadium.

"Een paar dagen geleden mocht ik nog zingen. Vandaag mag ik meebrullen. Wat een ongelooflijk mooie week", schrijft Aerts. "Jullie waren veel luider dan de 87.000 mensen hier", richt ze zich met een knipoog tot haar fans. Helaas voor de voormalige K3-zangeres kon ze niet juichen voor een overwinning van Zuid-Afrika, het land waar zij al jaren woont. Zuid-Afrika verloor in de openingswedstrijd met 2-0 van gastland Mexico.

Aerts nam onlangs met de originele formatie van K3 afscheid. Samen met Karen Damen en Kristel Verbeke stond zij zondag voor het laatst op het podium in de AFAS Dome in Antwerpen.