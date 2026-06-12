De aftrap van het WK voetbal is donderdagavond door 1,7 miljoen mensen bekeken. Zij zagen hoe Mexico in de openingswedstrijd met 2-0 won van Zuid-Afrika. De openingsceremonie trok iets meer dan 1,3 miljoen mensen, blijkt uit cijfers van het Nationaal Media Onderzoek (NMO).

De kijkcijfers liggen hoger dan de afgelopen week, toen op enkele journaals na geen enkel programma boven de miljoen kijkers wist te scoren. Alleen de oefenwedstrijd tussen het Nederlands elftal en Oezbekistan trok maandag nog bijna 1,5 miljoen kijkers.

Tijdens het vorige WK in Qatar was het openingsduel nog goed voor bijna 2,2 miljoen kijkers. De kijkcijfers verschillen per editie behoorlijk vanwege tijdsverschil en de dag waarop de opening plaatsheeft. Bovendien werden de kijkcijfers vier jaar geleden nog op een andere manier gemeten.