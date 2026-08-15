Kathryn Hahn is "ontzettend dankbaar" dat ze de rol van Moeder Gothel mag spelen in de live-actionverfilming van de Disneyfilm Tangled. "Ik kan amper geloven dat ik dit mag doen", benadrukte Hahn. "Ik knijp mezelf nog steeds in de arm. Het is zo leuk."

Tijdens het D23-evenement van Disney vertelde Hahn tegen E! News dat de opnames voor de film momenteel plaatsvinden in Spanje. "We zitten er nu al een tijdje en het is werkelijk waar een droom. De locaties zijn adembenemend. Het voelt nu al magisch aan." Naast Hahn speelt Teagan Croft prinses Rapunzel en vertolkt Milo Manheim de rol van de charmante dief Flynn Rider. Over haar tegenspelers is Hahn erg enthousiast. "De cast is echt fantastisch. Ik kan bijna niet geloven dat ik op dit punt in mijn leven sta te zingen en dansen, het is geweldig."

Het verhaal van Tangled (bekend als Rapunzel in het Nederlands) gaat over de prinses Rapunzel. Als baby wordt zij ontvoerd uit het koninkrijk door de egoïstische Moeder Gothel, die haar opsluit in een hoge toren. Gothel gebruikt Rapunzels magische, twintig meter lange haar om jong te blijven. Eerder zou Scarlett Johansson de rol van Gothel spelen. Maar ze moest de rol teruggeven, doordat ze het werk voor de Disneyfilm niet kon combineren met haar rollen in The Exorcist en The Batman: Part II, waarvoor ze ook gecast was.

De live-action remake van Tangled staat gepland om op 31 maart 2028 in de bioscoop te verschijnen.