Courtney Love heeft naar eigen zeggen ernstige gezondheidsproblemen gehad. Volgens de 62-jarige zangeres begaf haar lichaam het nadat ze van Los Angeles naar Londen was verhuisd en zeiden artsen in 2019 tegen haar dat ze zou sterven, zo vertelt Love op Instagram. Waar Love destijds precies aan leed, vertelt ze niet.

"Mijn lichaam begaf het gewoon. Het stortte volledig in", aldus Love. "Ik lag voortdurend in ziekenhuizen. Ik ging bijna dood." Volgens de voormalige frontvrouw van Hole viel haar haar uit en woog ze omgerekend ongeveer 45 kilo. "Ze zeiden tegen me dat ik dood zou gaan. Ik geloofde ze niet", aldus de zangeres.

Love zegt dat ervaringen uit haar jeugd ervoor zorgden dat ze de boodschap van de artsen niet wilde aannemen. "Toen ze zeiden dat ik dood zou gaan, geloofde ik het simpelweg niet. En op de een of andere manier ben ik er bovenop gekomen. Ik ben gezond."

De ervaring heeft de zangeres gebruikt als inspiratie voor haar nieuwe album. Wanneer het album uitkomt, is niet bekend.