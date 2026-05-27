Katja Schuurman: Babette doet het goed na overlijden Westerweel

Het gaat naar omstandigheden goed met Babette van Veen. Na het plotselinge overlijden van haar ex-man Bas Westerweel probeert ze er zoveel mogelijk voor haar twee kinderen te zijn, vertelt goede vriendin Katja Schuurman aan Shownieuws.

"Babette doet het hartstikke goed. Het is natuurlijk ongelooflijk verdrietig, met name voor haar zoons. Daar is zij er als moeder natuurlijk volledig voor", zegt Schuurman. "Zoals ik Babette ken: zeer zorgzaam en zichzelf liefdevol wegcijferen."

Het duo, dat samen optreedt, probeert ondertussen "ook gewoon het leven te vieren". "Weet je, het is ongelooflijk verdrietig en dat maakt nog maar meer duidelijk dat we met elkaar moeten genieten van het leven."

Van Veen was tussen 1998 en 2010 met Westerweel getrouwd. Hij overleed eerder deze maand op 62-jarige leeftijd.