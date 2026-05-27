Emily in Paris-acteur Pierre Deny (69) overleden

De Franse acteur Pierre Deny, die in twee seizoenen van de Netflix-serie Emily in Paris te zien was, is op 69-jarige leeftijd overleden. De acteur leed aan de progressieve zenuw- en spierziekte ALS, waar geen medicijn voor bestaat.

De dochters van Deny maakten het overlijden van hun vader bekend in een verklaring aan het Franse persbureau AFP. "Met grote ontroering delen wij mee dat Pierre Deny afgelopen maandag is overleden na een plotselinge en ernstige vorm van ALS." Deny was in seizoen drie en vier van Emily in Paris te zien als topman van het fictieve modemerk JVMA. Hij is ook de vader van het personage Nicholas de Léon, die met de beste vriendin van Emily datete.

Naast zijn rol in de Netflix-serie was Deny onder andere in meer dan driehonderd afleveringen van de Franse soapserie Demain nous appartient te zien. Ook speelde hij rollen in de series Cinq soeurs en Une femme d'honneur.