Katja Schuurman treurt om omgevallen treurwilg

De lievelingsboom van Katja Schuurman is omgewaaid. Dat deelt zij op Instagram. "Ah nee!!! Mijn lievelingsboom in mijn tuin is vannacht omgewaaid!", schrijft zij bij een filmpje waarin ze beelden toont van de omgevallen boom. Het gaat om een treurwilg waar zij naar eigen zeggen altijd al verliefd op is geweest.

"Ah dat vind ik echt verdrietig. Hij heeft met zijn val ook schade gemaakt aan het dak van mijn tuinhuis", deelt Schuurman verder. Zij vraagt haar volgers om adviezen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen.

De actrice krijgt allerlei adviezen. Zo adviseert een volger om een goede hovenier in de hand te nemen, die mogelijk haar geliefde wilg nog kan redden. Het is niet duidelijk of Schuurman hier gehoor aan heeft gegeven.