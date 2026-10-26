Vrouw van Jamie Oliver vertelt over diagnoses autisme en ADHD

Jools Oliver, de vrouw van de Britse televisiekok Jamie Oliver, heeft autisme en ADHD. De 51-jarige vertelt in de podcast Lessons From Our Mothers dat ze jarenlang worstelde met klachten zonder te begrijpen waar die vandaan kwamen.

Volgens Oliver werd ongeveer vier jaar geleden ADHD bij haar vastgesteld. Later liet ze zich ook onderzoeken op autisme, nadat bij enkele van haar vijf kinderen dezelfde diagnose was gesteld. "Ik denk dat het 45 jaar van mijn leven heeft verpest", zegt ze over haar ADHD. "Het is geen superkracht. Het is gewoon uitputtend en heel zwaar."

Oliver vertelt dat ze medicatie voor ADHD heeft gekregen, maar die vanwege haar angst voor mogelijke gezondheidsproblemen nog niet durft te gebruiken. Ook heeft ze moeite met sociale situaties. Naar eigen zeggen deed ze jarenlang alsof ze extravert was, terwijl ze zich juist ongemakkelijk voelde in gezelschap.

De diagnoses hebben haar naar eigen zeggen wel geholpen om zichzelf en haar kinderen beter te begrijpen. Jamie Oliver vertelde vorig jaar al dat zijn vrouw neurodivergent is, wat inhoudt dat een brein anders werkt dan de norm, maar ging toen niet in op haar specifieke diagnoses.