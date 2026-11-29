Meidengroep KATSEYE heeft zaterdagavond weer een concert afgezegd. De groep zou voor de tweede avond op rij optreden in Mexico-Stad, maar moest de show op het laatste moment uitstellen "vanwege ziekte". Begin november werden al drie shows van de tournee afgezegd door de hersenschudding van zangeres Megan Skiendiel.

"Het spijt ons zeer te moeten mededelen dat de show van vanavond in Mexico-Stad is uitgesteld vanwege ziekte", maakte de band bekend op Instagram. "We weten hoe erg jullie ernaar uitkeken en het spijt ons oprecht voor het ongemak. Bewaar jullie tickets, want ze blijven geldig voor de nieuwe datum zodra die bekend is. Onze teams werken hard aan het vinden van een nieuwe datum."

KATSEYE verduidelijkt niet wie er ziek is, maar het lijkt opnieuw te komen door de hersenschudding van Skiendiel. Na het eerste optreden van de band in Mexico-Stad op vrijdag deelden fans op sociale media dat de 20-jarige zangeres een donkere zonnebril droeg en dat er een stoel voor haar op het podium stond om in te rusten.

Het optreden van zaterdag zou de laatste zijn van de tournee dit jaar. De groep heeft in 2026 alleen nog een optreden gepland staan op het iHeartRadio Jingle Ball op 1 december.