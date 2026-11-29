Talpa is gestopt met de ColderCast, een online-roddelrubriek die Yvonne Coldeweijer maakte voor het streamingplatform KIJK. Een woordvoerder van Talpa heeft zondag een bericht hierover van Shownieuws bevestigd. De laatste uitzending verscheen drie weken geleden.

"Wij zijn inderdaad gestopt met ColderCast, omdat de kijkcijfers helaas tegenvielen", zegt de woordvoerder. Coldeweijer besprak in de rubriek entertainmentnieuws. ColderCast begon in mei 2026. Talpa gaat niet in op de vraag wat voor werkzaamheden Coldeweijer nu gaat doen voor Talpa: "We sluiten niets uit."

Coldeweijer zou bij Talpa een juiceprogramma gaan maken en sloot een overeenkomst met het mediabedrijf ter waarde van 900.000 euro. De samenwerking loopt tot september 2027.

Shitshow

Het programma De Juice werd echter meerdere malen uitgesteld. Volgens Talpa was de samenwerking met de juicekoningin moeilijk. Op Instagram noemde Coldeweijer de samenwerking "een shitshow". Zij ging begin dit jaar ook weer 'juice' verspreiden via haar eigen sociale media.

Coldeweijer stapte dit voorjaar naar de rechter toen Talpa haar betalingen stopzette. De rechter bepaalde dat de overeenkomst tussen de twee partijen niet rechtsgeldig was opgezegd. Hierna hervatte Talpa de betalingen aan de juicevlogger en zei op zoek te gaan naar alternatieve werkzaamheden voor Coldeweijer.

De vlogger moest op haar beurt stoppen met het verspreiden van juice via andere kanalen, omdat de twee partijen volgens het contract exclusief samenwerken.