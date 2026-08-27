KATSEYE zegt optreden Daisy Chain Fields af door blessure

KATSEYE heeft het optreden op het festival Daisy Chain Fields van aankomende zaterdag afgezegd. "Megan heeft gisteren tijdens een repetitie voor de tournee haar enkel verstuikt en na onderzoek door artsen heeft ze het advies gekregen rust te houden en haar enkel goed te laten herstellen", schrijft de meidengroep op Instagram.

"We weten hoe erg onze fans ernaar uitkeken om ons te zien", vervolgt de groep. "Het breekt ons hart om iedereen teleur te stellen die plannen had gemaakt om erbij te zijn."

KATSEYE zegt extra te hebben uitgekeken naar Daisy Chain Fields, "omdat het niet alleen om muziek draait, maar ook om de grotere missie van vreugde en verbondenheid". Het door zangeres Olivia Rodrigo opgerichte festival heeft alleen vrouwelijke artiesten op de line-up en zamelt geld in voor goede doelen.

"We sturen al onze liefde naar Olivia en naar alle geweldige artiesten, non-profitorganisaties en vrijwilligers die hun tijd hebben gegeven om deze dag zo bijzonder te maken", aldus KATSEYE. "Het wordt een fantastische dag en we kunnen niet wachten om iedereen tijdens de tour te zien."