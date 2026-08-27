FC Barcelona aan kop na overwinning op Athletic Club

BARCELONA (ANP) - FC Barcelona heeft de eerste plaats in de Spaanse voetbalcompetitie overgenomen van Real Madrid. Het elftal van trainer Hansi Flick boekte in eigen stadion een overwinning op Athletic Club: 2-0.

Raphinha opende in de 37e minuut de score door de keeper te omspelen en de bal vervolgens in het doel te schuiven: 1-0. Fermín López bepaalde in de slotfase de eindstand. Raphinha en Fermín López waren zondag in het met 5-0 gewonnen uitduel met Elche allebei al twee keer trefzeker.

FC Barcelona heeft na twee duels 6 punten, net als Real Madrid, Sevilla en Real Betis. Barcelona voert de ranglijst aan vanwege het beste doelsaldo (7-0).