Katy Perry treedt deze zomer op tijdens verschillende festivals in diverse Europese landen, maar slaat Nederland over. Landen als Frankrijk, Duitsland, België en Italië kunnen wel op een concert van de zangeres rekenen. Perry maakte haar zomerplannen maandag bekend op Instagram.

"Ik kan niet geloven dat we een hele nieuwe show voor jullie hebben gemaakt voor de zomerfestivals!", schrijft de Amerikaanse artiest. "Begin maar alvast met het opstellen van je afwezigheidsberichten..." In het bericht staan de data en namen van festivals waar ze de komende maanden zal optreden.

Perry start haar Europese tournee op 18 juni met een show op het Spaanse evenement O Son Do Camiño. In de weken erna doet de zangeres onder meer Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en Zwitserland aan. Het Sunny Hill Festival in Kosovo vormt op 31 juli het einde van de festivalreeks.