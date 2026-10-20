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Keanu Reeves in gesprek over hoofdrol in nieuwe misdaadfilm

20 okt , 22:54Entertainment
anp201026216 1
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Keanu Reeves is in gesprek over een hoofdrol in de nieuwe misdaadfilm The Gangster, The Cop, The Devil. Dat melden Amerikaanse vakbladen Variety en The Hollywood Reporter. De film wordt geregisseerd door James Wan, bekend van onder meer The Conjuring en Aquaman.
De film is een nieuwe versie van de gelijknamige Zuid-Koreaanse thriller uit 2019. Daarin besluiten een politieagent en een gangster samen op jacht te gaan naar een seriemoordenaar. De Zuid-Koreaanse acteur Don Lee, die ook in het origineel speelde, keert terug voor de Amerikaanse versie.
Reeves is vooral bekend van de filmreeksen The Matrix en John Wick. Wanneer de nieuwe film verschijnt, is nog niet bekend.
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