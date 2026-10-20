Liverpool wint na verdedigende fouten alsnog van Villarreal

LIVERPOOL (ANP) - Liverpool heeft ondanks grote verdedigende fouten in de openingsfase gewonnen van Villarreal in de Champions League. Onder meer door een fout van Virgil van Dijk kwamen de Engelsen op achterstand, maar het werd op Anfield uiteindelijk 4-3. Cody Gakpo maakte bij Liverpool zijn rentree nadat hij eind september bij het Nederlands elftal geblesseerd was geraakt. Ook Ryan Gravenberch stond in de basis.

Van Dijk leidde de openingstreffer van Villarreal in de vierde minuut in door een hoge bal slordig terug te koppen richting zijn doelman. Oud-Ajacied Georges Mikautadze onderschepte en schoot binnen. Ook de 0-2 kwam voort uit een verdedigende fout van Liverpool. Omdat buitenspel werd opgeheven door Kostas Tsimikas kon Sergi Cardona vrij voor de keeper afronden.

Liverpool kwam terug in de wedstrijd door rake kopballen van Alexis Mac Allister en Ronald Araújo. In de tweede helft zorgden doelpunten van Mac Allister en invaller Florian Wirtz voor de overwinning van Liverpool. Tani Oluwaseyi bepaalde de eindstand in de 87e minuut op 4-3.