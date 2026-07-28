Kees Stevens sport intensief voor bioscoopfilm De Bevers

Kees Stevens is flink aan het sporten ter voorbereiding op de opnames van de bioscoopfilm De Bevers: Alles voor de Fans!. De echtgenoot van John de Bever wil voor een aantal scènes waarin hij bij een zwembad te zien is "de beste versie" van zichzelf zijn, vertelde hij dinsdag in Shownieuws.

Volgens Stevens besloot hij na het lezen van het script de film als motivatie te gebruiken om intensief te gaan trainen. "Ik dacht ik heb nu een stok achter de deur om drieënhalve maand te gaan trainen", vertelt Stevens. "Ik wil het gewoon een keertje doen en de beste versie van mezelf zijn." Volgens de zanger zijn de trainingen zwaar. "De eerste week had ik afkickverschijnselen. Ik droomde over eten en over een wijntje", aldus Stevens.

De opnames van De Bevers: Alles voor de Fans! vinden grotendeels plaats op Malta. De cast is inmiddels rond. De film moet volgend voorjaar in de bioscoop verschijnen.