TMZ: Macaulay Culkin heeft plannen voor nieuwe Home Alone-film

Macaulay Culkin heeft plannen voor een nieuwe Home Alone-film, meldt entertainmentwebsite TMZ. Volgens de entertainmentwebsite heeft de 45-jarige Culkin, die als kind de hoofdrol speelde in de eerste twee films, zijn idee gepitcht aan Disney. De filmstudio zou daar positief op hebben gereageerd.

Over de mogelijke verhaallijn is nog niets bekend. Culkin liet vorig jaar weten open te staan voor een terugkeer als Kevin McCallister, zo meldde Variety destijds.

Culkin groeide dankzij de eerste twee Home Alone-films uit tot een van de bekendste kindacteurs van de jaren negentig. In de film uit 1990 speelt hij Kevin McCallister, die door een vergissing alleen thuis achterblijft wanneer zijn familie zonder hem op kerstvakantie vertrekt. Ook in het vervolg uit 1992 speelde Culkin de hoofdrol. Daarin belandt McCallister per ongeluk alleen in New York.

Na die twee films verschenen nog meerdere vervolgen binnen de franchise, waaronder Home Alone 3 (1997), Home Alone 4 (2002), Home Alone: The Holiday Heist (2012) en Home Sweet Home Alone (2021). In deze films speelde Culkin geen rol.