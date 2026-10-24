Kees van Kooten krijgt Drs. P Trofee 2026

Kees van Kooten krijgt dit jaar de Drs. P Trofee. Dat maakt het Heen- en Weerschap, dat de artistieke nalatenschap van Drs. P beheert, bekend op zijn website. De onderscheiding wordt elk jaar toegekend aan iemand die "werkt in de vrolijke en vrijzinnige traditie van Drs. P".

Van Kooten krijgt de prijs volgens het genootschap "om aan de ene kant de precisie en aan de andere kant het vermogen om met de taal te spelen, te knutselen, te goochelen, te vernieuwen en te vermaken."

De jury stelt dat "we de virtuositeit van Kees van Kooten kunnen illustreren met tientallen, zo niet honderden voorbeelden, maar we doen het niet. Lees Kees! Geniet van zijn humor en bewonder wat hij, als geen ander, met taal kan doen."

De prijs, die bestaat uit een beeldje van Drs. P, werd in ontvangst genomen door Kasper van Kooten, de zoon van Kees. De schrijver en cabaretier is 85 jaar en begeeft zich niet vaak meer in de openbaarheid. De Drs. P Trofee wordt sinds 2019 uitgereikt en ging eerder onder anderen naar Midas Dekkers, Wim T. Schippers en Brigitte Kaandorp.