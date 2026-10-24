Rachel Hazes geeft geen toelichting op spierballentaal Instagram

Rachel Hazes wil geen toelichting geven op de berichten die zij op Instagram heeft gedeeld. "Als je de berichten goed leest, dan spreken ze voor zich", zei Hazes zaterdag tegen het ANP.

Rachel plaatste vrijdag een reeks teksten en afbeeldingen op Instagram. Zij schrijft: "Praat gerust over me. Maar vertel dan op zijn minst de hele waarheid, en vooral wat jullie zelf allemaal deden. Vuile leugenaar." Ook zegt ze dat ze "zo blij" is "met de 5600 opgenomen gesprekken". Het is niet duidelijk op wat voor gesprekken zij doelt. Ook deelt Rachel een afbeelding van een dure armband, met de belofte: "Dit is ook nog een mooi verhaal en dan maar eens even kijken wat Nederland daarvan gaat vinden."

De reeks berichten volgt op een aflevering van een realitysoap op Videoland waarin haar zoon André Hazes vertelt over zijn grootouders. André zei in de nieuwe aflevering, die vanaf donderdag op Videoland te zien is, dat zijn oma hem "terroriseerde". Zo gaf zijn grootmoeder, die enige tijd bij het gezin Hazes in huis woonde, de 8-jarige André de schuld als zij stiekem had gerookt.

André vertelt ook hoe zijn opa zich een duur horloge van zijn overleden vader André toeëigende. Jaren later mocht André jr. dat horloge van zijn opa terugkopen. Sinds dat incident heeft André jr. zijn opa nooit meer gesproken. André noemt de hele gang van zaken rond zijn grootouders "absurd. Het is best verklaarbaar waarom ik bepaalde keuzes heb gemaakt, als je basis zo naar de kloten is."