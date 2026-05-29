Kehlani met nieuwe tour naar Amsterdam

Kehlani komt eind dit jaar weer naar Amsterdam met haar nieuwe tour. De Amerikaanse R&B-zangeres treedt 6 december op in de Ziggo Dome, maakte MOJO vrijdag bekend. De kaartverkoop voor de show gaat woensdag van start.

De 31-jarige zangeres bracht in april haar vijfde studioalbum KEHLANI uit met daarop samenwerkingen met onder anderen Cardi B, Missy Elliott, Usher, Lil Wayne, Brandy en T-Pain.

Kehlani is onder meer bekend van haar Grammy-winnende nummer Folded en Nights Like This. In de Ziggo Dome treden Odeal en WASEEL op als voorprogramma.