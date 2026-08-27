Kehlani moet optredens afzeggen na ziekenhuisopname

De Amerikaanse zangeres Kehlani heeft twee optredens van haar huidige tournee moeten annuleren. De Grammy-winnares liet via Instagram weten dat ze in het ziekenhuis heeft gelegen en dat daarom de twee shows niet door kunnen gaan.

"Na twee dagen waarop ik me helemaal normaal voelde, heb ik de hele nacht wakker gelegen. Ik kon niet slikken en had vreselijke pijn", schreef Kehlani in een bericht op Instagram. Daarbij deelde zij ook foto's vanuit het ziekenhuis. De 31-jarige zangeres liet verder weten dat haar team werkt aan een oplossing en zij haar best doet om gezond te blijven.

Volgens de zangeres hervat zij haar tour op zaterdag in Virginia. Later dit jaar komt Kehlani ook naar Nederland. Op 6 december treedt ze op in de Ziggo Dome in Amsterdam.